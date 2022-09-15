Сказано – сделано: фракция БКС инициировала отставку правительства Натальи Гаврилицы

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Фракция Блока коммунистов и социалистов, как и было обещано, зарегистрировала в парламенте проект вотума недоверия правительству Натальи Гаврилицы. Текст с парламентской трибуны зачитал социалист Василий Боля.

Коммунисты и социалисты обвиняют кабинет министров в непрофессионализме, обслуживании клановых интересов и провалах по всем направлениям.

– За все годы независимости у нас самое слабое правительство. Оно ведёт страну к пропасти, – говорится в вотуме.

Депутаты БКС считают, что по вине правительства население стремительно беднеет, а оно, вместо помощи гражданам, напротив, увеличивает бремя людей в виде выросших ставок на кредиты. Инфляция и государственный долг тоже растут, а в отсутствие реальных программ помощи тысячи предпринимателей стали банкротами. Дверь закрыли и перед фермерами, констатируют в Блоке коммунистов и социалистов.

– У этого правительства нет политической легитимности и нет поддержки народа. Оно готово пожертвовать благосостоянием граждан ради симпатий европейских канцелярий…Пора положить конец этому кумэтризму во власти, – отмечается в тексте.

Вотум недоверия правительству будет рассмотрен на ближайших заседаниях парламента.

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