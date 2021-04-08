Сказано – сделано! Ещё одна многодетная семья обрела крышу над головой благодаря Игорю Додону (ФОТО)

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В середине марта Игорь Додон запустил общенациональную кампанию по сбору средств для покупки дома семье Ганган в селе Гура-Быкулуй Новоаненского района, в которой воспитываются и учатся восемь детей в возрасте от года до 18 лет. Благодаря людям доброй воли удалось собрать необходимую сумму, и сегодня, в день рождения многодетной мамы Дианы Ганган, чета Додон передала семье ключи от их нового дома, который находится в том же селе.

– Нам удалось воплотить в жизнь мечту этих детей о жизни в собственном просторном, тёплом, светлом доме со всеми необходимыми условиями для достойного проживания. В то же время мы передали семье еду, а детям – книги и игрушки, пожелали им здоровья и много счастливых моментов, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

Игорь и Галина Додон также посетили церковь Святого иерарха Николая в этом же населенном пункте. Церковь основана в 1890 году, объявлена историческим памятником и внесена в Список культурного наследия Республики Молдова. С 2008 года по настоящее время культовое сооружение на ремонте.

– Вместе с супругой мы решили оказать финансовую помощь для укрепления и внешней реставрации здания. Работы начнутся в ближайшее время, – заверил глава Партии социалистов.

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