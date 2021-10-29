Сказано – сделано: Додон вакцинировался «Спутником» (ВИДЕО)

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Как и обещал, Игорь Додон вакцинировался сегодня российским «Спутником». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

– Несмотря на то, что у меня всё ещё есть антитела к коронавирусу, я всё-таки решил привиться. Конечно, «Спутником», потому что считаю эту вакцину самой эффективной и безопасной, что подтверждено её использованием в более чем 60 странах мира. По-прежнему убеждён, что нельзя вводить обязательную вакцинацию, но призываю всех, кому позволяют здоровье и собственные убеждения, привиться. Это самый надёжный способ остановить пандемию, – написал Додон.

Председатель ПСРМ посоветовал молдавским властям в срочном порядке договориться с РФ о поступлении российской вакцины в РМ.

– Уверен, что, учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к «Спутнику V», доставка миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных в нашей стране и преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения, – подчеркнул он.

Напомним, первые 182 тысячи доз вакцины «Спутник V» поступили в РМ в первой половине этого года в качестве гуманитарной помощи согласно договорённостям Игоря Додона и Зинаиды Гречаный с руководством РФ и были израсходованы за несколько дней.

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