Сказано – сделано! Додон объявил 2020-й Годом медработника в Молдове (ФОТО)

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Принимая во внимание важнейшую роль здоровья в жизни каждого человека и высоко оценивая большие усилия медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса, президент подписал сегодня указ об объявлении 2020-го Годом медицинского работника в Республике Молдова. Кроме того, была создана Национальная комиссия по проведению мероприятий, приуроченных к Году медицинского работника. Туда войдут известные медики нашей страны, депутаты, члены правительства, аппарата президента, руководители многих лечебных учреждений. Им предстоит до 10 июня разработать комплексную программу в этом направлении.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети. Он отметил, что уже начаты многие инициативы по поддержке сферы здравоохранения, в том числе о двукратном повышении зарплат для всех медицинских работников. Кроме того, вручаются почетные дипломы Президента Республики Молдова лучшим кадрам в здравоохранении. В течение двух месяцев правительство дополнительно направило в эту систему на борьбу с пандемией 54,4 млн. леев из госбюджета и еще 55,6 млн. леев из фондов обязательного медицинского страхования и др.

⁃ В то же время хочу еще раз подчеркнуть необходимость усовершенствования государственной политики, направленной на улучшение условий труда и обеспечение высокого социального статуса медицинских работников в нашей стране. Здоровье нации – наш приоритет, особенно в это трудное время, а людям, работающим в сфере здравоохранения, следует уделить должное внимание, – подытожил Игорь Додон.

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