Сказано – сделано! Благодаря договорённости Додона и Путина Россия выделяет первый транш помощи молдавским аграриям

Сказано – сделано! Благодаря договорённости Додона и Путина Россия выделяет первый транш помощи молдавским аграриям

Правительство Российской Федерации приняло решение оказать финансовую помощь Республике Молдова в 2020 году за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в объёме до 275 миллионов рублей для оказания поддержки сельхозпроизводителям. Об этом Министерство иностранных дел РФ уведомило посла Молдовы в России.

Это первый транш помощи. За счёт выделенных средств будет приобретено топливо для пострадавших от засухи молдавских фермеров.

Напомним, это стало возможным благодаря личной договорённости Игоря Додона и Владимира Путина.

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