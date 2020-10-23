Сказано – сделано! Благодаря договорённости Додона и Путина Россия выделяет первый транш помощи молдавским аграриям

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Правительство Российской Федерации приняло решение оказать финансовую помощь Республике Молдова в 2020 году за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в объёме до 275 миллионов рублей для оказания поддержки сельхозпроизводителям. Об этом Министерство иностранных дел РФ уведомило посла Молдовы в России.

Это первый транш помощи. За счёт выделенных средств будет приобретено топливо для пострадавших от засухи молдавских фермеров.

Напомним, это стало возможным благодаря личной договорённости Игоря Додона и Владимира Путина.

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