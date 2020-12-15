Сказала, что заблудилась: на юге задержали нарушительницу границы

0

Дежурный патруль Пограничной полиции заметил возле железнодорожной станции в Етулии подозрительную гражданку. Увидев правоохранителей, женщина попыталась скрыться, но вскоре была задержана.

25-летняя молдаванка заявила, что не собиралась нарушать закон. Она разъяснила, что навещала родственницу, а по дороге домой в темноте заблудилась.

По факту попытки незаконного пересечения государственной границы был составлен протокол. Инцидент расследуется.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.