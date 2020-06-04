Скандальное заявление: власти Румынии пожертвовали Молдове некачественную гумпомощь, от которой отказались их больницы

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Вице-председатель комиссии по здравоохранению Палаты депутатов Румынии Эмануэль Унгуряну обвиняет Министерство здравоохранения соседней страны в отмывании денег при дважды осуществленной закупке масок и защитных костюмов. Более того, отмечает он, из-за низкого качества данных материалов румынские больницы от них отказались, а чтобы найти им хоть какое-то применение, их направили в качестве пожертвования в Молдову.

Об этом пишет местная пресса. По информации румынских СМИ, Унгуряну был заслушан Национальным антикоррупционным управлением соседней страны в качестве свидетеля по делу о закупке защитных материалов от коронавируса, пишет breakingnews.md.

Другие подробности пока не сообщаются. Нет и реакции на данное заявление официальных властей.

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