Скандальное видео с Робу: депутаты БКС потребовали заслушать в парламенте руководство НАЦ

0

После того как в публичном пространстве появился ролик на котором запечатлено, как врио генерального прокурора получает крупную сумму денег, депутаты БКС потребовали заслушать по этому поводу на заседании парламента руководство НАЦ.

– Просим заслушать руководство НАЦ о предпринятых мерах – в частности, было ли начато уголовное преследование в связи с данными материалами. Хотелось бы пролить свет на этот инцидент и быть уверенными в том, что Генеральной прокуратурой руководит действительно неподкупный человек, – сказал депутат БКС Григорий Новак.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.