Скандальное видео с Робу: депутаты БКС потребовали заслушать в парламенте руководство НАЦ

Скандальное видео с Робу: депутаты БКС потребовали заслушать в парламенте руководство НАЦ

После того как в публичном пространстве появился ролик на котором запечатлено, как врио генерального прокурора получает крупную сумму денег, депутаты БКС потребовали заслушать по этому поводу на заседании парламента руководство НАЦ. 

– Просим заслушать руководство НАЦ о предпринятых мерах – в частности, было ли начато уголовное преследование в связи с данными материалами. Хотелось бы пролить свет на этот инцидент и быть уверенными в том, что Генеральной прокуратурой руководит действительно неподкупный человек, – сказал депутат БКС Григорий Новак. 

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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