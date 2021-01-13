Скандальное разоблачение: экономическим агентам в Бельцах открыто называют цену решения их проблем? (ВИДЕО)

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Лидер территориальной организации партии PACE в Бельцах Нелу Страчук утверждает, что Ренато Усатый требует от предпринимателей по 500 тысяч леев за решение их проблем с местной публичной администрацией. Он привёл и несколько примеров, пишет telegraph.md.

Так, во время трансляции на Facebook Страчук рассказал, что именно эту сумму Усатый якобы затребовал от владельца магазина за то, чтобы разрешить машинам с товарами подъезжать к разгрузочной рампе.

Владелец магазина пришёл к нам с жалобой и сказал, что вы потребовали, чтобы он заплатил 500 тысяч леев. Вы оказываете давление на всех экономических агентов. Почему? Вы подаёте нам прекрасный пример того, как устроена политика, как экономических агентов заставляют платить за протекцию, за то, чтобы они что-то получили, – подытожил представитель PACE.

На момент публикации материала Ренато Усатый не прокомментировал данные заявления.

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