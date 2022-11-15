Скандальная кампания

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О том, как молдавское общество воспринимает акции ЛГБТ-сообщества

Любовь Чегаровская, info@aif.md

В начале прошлой недели в интернет-пространстве появилась информация о том, что в учебных заведениях Республики Молдова стартует кампания «ЛГБТ-дети в твоей школе», организатором которой является НПО по защите прав ЛГБТ-сообщества Центр информации Genderdoc-M.

Новость была воспринята многими в штыки, люди поняли, что в школах будут проводиться тематические уроки. Информация быстро стала тиражироваться, по ней на своих страницах в соцсетях высказывались политики, чиновники, родители и рядовые граждане.

Коллективное обращение

Сообщение о запуске информационной кампании в молдавских школах повергло многих родителей в шок, вызвав большое количество вопросов: «Почему Министерство образования разрешило проводить такую кампанию, не посоветовавшись с родителями?», «Кто и как будет рассказывать школьникам о толерантности к людям с нетрадиционной ориентацией?», «Зачем поднимать эту тему перед ещё неокрепшими психологически детьми?» – и массу других. Буквально в этот же день группа родителей составила коллективное обращение в адрес Министерства образования и науки с призывом «Скажи нет кампании «ЛГБТ-дети в твоей школе»», разместив его на платформе https://www.petitieonline.com. В петиции говорится о крайней обеспокоенности родителей в связи с объявленной кампанией из-за наличия скрытой пропаганды. Авторы петиции не видят в ней необходимости, так как принцип недискриминации по разным признакам прописан в подписанных Молдовой международных документах. «Мы считаем недопустимым облагораживание принципов, продвигаемых так называемым ЛГБТ-сообществом, конечной целью которых является растление несовершеннолетних и, как результат, нормализацию нетрадиционных отношений в обществе.

В то же время, согласно Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, к которой Республика Молдова присоединилась 20 декабря 1990 г., ст. 2 гласит: «Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребёнком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребёнка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств». То есть заявленная Центром защиты прав ЛГБТ-сообщества «благородная» цель продвижения данной кампании, состоящая якобы в предотвращении дискриминации ЛГБТ-детей, полностью гарантируется в нашей республике положениями Конвенции на протяжении уже 32 лет. Данный факт явно подтверждает наличие скрытой пропаганды этой «специфической» культуры среди школьников, на развитие и психику которых можно повлиять, направив её в «нужное» русло без особых человеческих и финансовых затрат», – говорится в коллективном обращении.

Подписанты выразили абсолютное несогласие с присутствием их детей на уроках, «пропагандирующих нетрадиционные ценности, противоречащие семейным и социальным устоям цивилизованного общества, а также православным канонам». Они предупредили, что «любое воздействие на ребёнка в целях переубеждения и/или принуждения присутствовать на подобных уроках со стороны персонала лицея либо сторонних лиц будет расценено нами, родителями, как прямая угроза психологическому здоровью и повлечёт за собой обращение в соответствующие органы». «Призываем администрацию всех учебных заведений не принимать участия в сомнительных кампаниях, направленных против нормального развития наших детей. Со своей стороны, уведомляем об открытом бойкотировании всех инициатив, связанных с пропагандой ЛГБТ в школах, и в случае необходимости составим коллективное обращение в вышестоящие структуры», – говорится в завершающей части обращения, которое на момент сдачи номера в печать подписали более 5 тыс. человек.

Министерство в неведении

В ходе набиравшего обороты скандала некоторыми средствами массовой информации были направлены запросы в Министерство образования и науки с просьбой прокомментировать, имеет ли госведомство к этой кампании какое-то отношение, и если да, то почему об этом через администрации учебных заведений не спросили родителей?

Консультант службы информирования и связи с массмедиа Минобразования Виорика Пиструй заявила, что профильное министерство не инициировало и не координирует кампанию «ЛГБТ-дети в твоей школе», более того, с ними не консультировались и не ставили заблаговременно в известность об этом. «Министерство образования и науки заботится об обеспечении безопасной и защищённой образовательной среды для каждого ребёнка», – сказала Виорика Пиструй, цитируемая TV8. Осудила данную кампанию и Партия социалистов, обратившись в Министерство образования с просьбой чётко высказаться по поводу данной инициативы и осудить её как неприемлемую для молдавского общества, для традиционных и семейных ценностей. Но представитель госведомства отказалась комментировать высказывания ряда политиков, считая, что тема ими политизируется.

Достучаться до сердец учителей

Координатор программ Центра защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M Анжелика Фролов в комментарии «АиФ в Молдове» сказала, что кампания «ЛГБТ-дети в твоей школе» проводится их организацией при финансовой поддержке Королевства Нидерландов в рамках обучающей программы по борьбе с предрассудками с помощью аудиовизуальных инструментов «Борьба с ненавистью может быть весёлой».

– Данный проект возник в рамках другого проекта, где роль Genderdoc-M состоит в том, чтобы обучить активистов в области прав человека, как проводить креативные кампании для борьбы с предрассудками и стереотипами, – говорит А. Фролов. – Это исключительно онлайн-кампания, которая продвигается на страницах в соцсетях Центра информации и документации по правам ребёнка и Genderdoc-М как организации, её поддерживающей. Её автор – специалист по связям с общественностью Центра информации и документации по правам ребёнка Татьяна Корчебаш-Оника. Она решила провести такую кампанию, опираясь на свой личный опыт взаимодействия с детьми, потому что сегодня много ЛГБТ-детей страдают от буллинга. Толчком к запуску кампании стало самоубийство 16-летней трансгендерной девочки, а цель – достучаться до сердец учителей. Потому что чаще всего именно педагоги являются инициаторами буллинга. Сегодня есть много ненависти и мало понимания, что такое гомосексуальность, что такое трансгендерный ребёнок. Они их обижают, оскорбляют, начинают затравливание, которое потом подхватывают школьники. То есть проблема с учителями у нас колоссальная. И вот автор проекта подготовила хорошие, добрые материалы, в которых рассказываются истории трансгендерных детей, даёт информацию, чтобы учителя ознакомились и поняли, с кем имеют дело, когда в их классе есть ЛГБТ-дети.

По мнению Фролов, вся эта волна ненависти поднялась не случайно.

– Определённые силы, политические партии намеренно исказили факты, раздули из этого скандал, используя страхи в обществе, – считает координатор программ Genderdoc-М. – А также многие свободные СМИ не проверили первоисточники и стали раздувать скандал с того же угла зрения, что и политические партии. И в итоге вырос такой монстр, который стал жить сам по себе. Всё, что мы можем сейчас сделать, – рассказывать, что на самом деле было. В обществе наблюдается высокий уровень ненависти. Мы очень переживаем за ЛГБТ-детей, которые всё это видят и слышат, особенно от собственных родителей или учителей. До нас уже доходила от дружественных ЛГБТ-детям психологов информация (без оглашения имён ребят) о случаях, когда учителя грубо реагировали на ориентацию ученика, называли обидными словами.

Прямая пропаганда

Президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения (CIPIDA) Мирча Греку, являющийся и одним из авторов терапевтических сказок, формирующих морально-нравственные ценности у детей в целях профилактики зависимостей, сходу заявил «АиФ в Молдове», что он не поддерживает подобные информационные кампании.

– Мы своими книжками, терапевтическими сказками воспитываем моральные и нравственные ценности у детей, а такими кампаниями эти ценности пытаются убить, – убеждён М. Греку. – Конечно же я против таких кампаний. Ничего хорошего в них нет. Это самая настоящая пропаганда, включающая марши, воспитательные уроки. У нас нет вообще социального воспитания в школе как отдельного предмета. В Молдове почему-то запрещается проводить даже профилактику зависимости от компьютерных игр в школах. Для меня эта кампания однозначно – прямая пропаганда, идущая с Запада, который навязывает свои ценности, чуждые нам. И я никогда не буду согласен с этим.

Также собеседник «АиФ в Молдове» сказал, что объявленная информационная кампания навела их творческий тандем на мысль посвятить свою следующую терапевтическую сказку этой теме. «Мы постараемся преподнести её детям правильно», – сказал в конце разговора психолог.

Путь к духовному самоуничтожению

Не осталась в стороне и Православная церковь Молдовы. В обнародованном заявлении говорится, что «такая кампания недопустима ни при каких обстоятельствах, несмотря на то, что христианство терпимо к гомосексуалистам и нетерпимо к гомосексуализму».

«В рамках этой кампании имеется опасная тенденция возводить гомосексуальность в ранг нормальности. Однако Священное Писание недвусмысленно утверждает: гомосексуальность есть грех. Пропаганда ЛГБТ в школах – это жёсткая атака на институт семьи, моральные ценности, а также на этические нормы. Глобальное поощрение распутства среди подростков со временем приведёт лишь к духовному самоуничтожению человечества», – говорится в тексте заявления митрополии РМ.

Как яхту назовут…

Запущенная кампания вызвала споры и среди родителей. Большинство, конечно же, считают, что ни в коем случае нельзя нарушать традиционные семейные ценности. Но есть взрослые, которые не видят ничего страшного в том, что ребёнку объяснят, как нужно относиться к сверстникам с нетрадиционной ориентацией.

Светлана К.: «По-моему, как вы яхту назовёте – так она и поплывёт. Достаточно назвать урок «О бережном принятии всех людей, их природы и мнений, чёрной кожи, иного вероисповедания, других отношений» – и всё, урок заиграл новыми красками. У моего сына на классном часе рассказывали о личных границах и как важно их не пересекать. И нет акцента на ЛГБТ-пропаганде, но в то же время есть принятие любой природы человека».

Андрей С.: «Надо на корню пресекать подобные начинания. В школе объяснят про «принятие», по телевидению расскажут о сути однополых отношений, прайд-парады покажут модное направление, а либеральные контакты среди сверстников закончат дело. Не дай бог…»

Дискуссии в обществе не утихают уже больше недели. Подавляющее большинство собеседников «АиФ в Молдове» высказались против такой информационной кампании, считая, что толерантности и терпимости должны учить в семьях. И делать это нужно грамотно, осторожно, чтобы не заставить ребёнка усомниться в традиционных семейных ценностях.

Комментарий

Риск искусственно создать проблему

Анна Бозбей, психолог, АТО Гагаузия:

– Все разговоры на тему терпимого отношения к подросткам с нетрадиционной ориентацией индивидуальны и только в том случае, если есть основание вести диалог с ребёнком на тему гендера. В школе говорить на эту тему в общей массе нецелесо-

образно. Мы можем искусственно создать проблему, потому что психика ребёнка школьного возраста ещё не сформировалась. Получается, что в случае продвижения такой кампании в учебных заведениях она будет смотреться как некая реклама. И я лично против таких лекций в школе, даже если это звучит ханжески.

Мнение Ковальски

Зачем культивировать нетрадиционные ценности?

Я расплакалась, увидев данную новость. Почему устоявшиеся традиционные семейные ценности, которые есть в моей стране, пытаются потихонечку уничтожать?! Ведь некоторые из вас скажут: «Да ты что?! В каком веке живёшь? Наши дети должны знать и про такое сообщество!» Да, я согласна, что есть и такие люди, но зачем культивировать, пропагандировать это? Ведь я, как мама со своими традиционными ценностями, сама объясняю дома своему ребёнку, что есть такие люди и такое вообще в мире и как на это нужно реагировать. Объясняю со своей колокольни, донесу до своих детей информацию так, как считаю нужным! Я не знаю, как в школе будут преподносить данную информацию. Опираясь на опыт других стран, понимаю, что всё начинается с безобидной информации, потом лёгкая пропаганда и затем предложение: попробуйте, может, вы такой, в этом нет ничего страшного! Я знаю, как по данной схеме работают за рубежом. И это как минимум страшно! Почему детям не объясняют сначала, что такое традиционная семья? Как будущему мужу или жене вести себя со своей второй половинкой, какими быть настоящим мужчиной и настоящей любящей женой и матерью? Почему начинают с нетрадиционного? Скоро нормальные семьи будут

изгоями, к этому стремится всё мировое сообщество!

Ирина Ковальски,

певица, мать троих детей

В тему

Словесные баталии

Кампания «ЛГБТ-дети в твоей школе» вызвала бурные дискуссии и в парламенте. Фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала пригласить на заседание 10 ноября министра образования Анатолия Топалэ, чтобы он заверил депутатов в том, что вопросы о «гендерной идентификации и сексуальной ориентации» не будут поощряться в школах.

– Прошу включить в повестку дня вопрос о заслушивании министра образования Юрия Топалэ, чтобы получить разъяснения, а также заверения, что ни при каких обстоятельствах не будут поощряться дискуссии и размышления на тему гендерной идентификации и романтической сексуальной ориентации, – заявил депутат БКС Адриан Албу. – Предвидя комментарии коллег и последующее голосование за включение, мы будем классифицировать нежелание дать такие заверения как явное желание продвигать ценности ЛГБТ в школах.

В свою очередь председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и СМИ, депутат фракции PAS Лилиана Николаеску-Онофрей, как и ранее пресс-секретарь профильного министерства, заверила народных избранников, что данная кампания не была инициирована Минобразования и не координировалась с ним, поэтому нет оснований вызывать для отчёта министра.

– Соответствующая кампания не была инициирована Министерством образования и науки, не координировалась им, поэтому нет необходимости заслушивать министра на эту тему, – сказала глава профильной парламентской комиссии. – Кроме того, организаторы не консультировались с министерством и не информировали его. Министерство образования и науки занимается законодательными инициативами, которые призваны создать безопасную образовательную среду для наших детей. Любая политизация и любые попытки политизировать и исказить вопросы защиты детей – это лицемерие.