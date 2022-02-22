Скандалил и угрожал убить: жительницу Бендер ограбил экс-возлюбленный

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45-летний мужчина расстался со своей сожительницей, но решил воспользоваться её деньгами. Для достижения цели он выпил, пришёл к бендерчанке и начал вымогать наличность.

Испугавшись за здоровье и жизнь, 55-летняя женщина отдала экс-возлюбленному все свои сбережения: 100 долларов США. Далеко с деньгами мужчине уйти не удалось: бендерчанка обратилась в милицию.

Правоохранители быстро задержали подозреваемого, пишет mvdpmr.org. Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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