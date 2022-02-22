Скандалил и угрожал убить: жительницу Бендер ограбил экс-возлюбленный

Скандалил и угрожал убить: жительницу Бендер ограбил экс-возлюбленный

45-летний мужчина расстался со своей сожительницей, но решил воспользоваться её деньгами. Для достижения цели он выпил, пришёл к бендерчанке и начал вымогать наличность.

Испугавшись за здоровье и жизнь, 55-летняя женщина отдала экс-возлюбленному все свои сбережения: 100 долларов США. Далеко с деньгами мужчине уйти не удалось: бендерчанка обратилась в милицию.

Правоохранители быстро задержали подозреваемого, пишет mvdpmr.org. Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md