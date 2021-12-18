Скандал! В президентуре потребовали объявить посла России персоной нон грата

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Председатель комиссии по вопросам помилования в рамках администрации президента Ион Гузун потребовал объявить посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова персоной нон грата. Реакция последовала после того, как Васнецов присутствовал на церемонии инаугурации Вадима Красносельского.

– Персона нон грата – Олег Васнецов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова. Нужно формальное решение, – написал Гузун на своей странице в соцсети, сообщает realitatea.md.

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