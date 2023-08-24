Скандал! Украинский флаг в поздравительном ролике Санду оказался “вверх тормашками”

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Хотели как лучше, а получилось как всегда. Украинский флаг в поздравительном ролике Майи Санду по случаю Дня независимости соседней страны оказался “вверх тормашками”. Верхняя полоса флажков, которые держат в клипе дети, – жёлтая, а нижняя – синяя, хотя должно было быть наоборот.

В администрации президента этот прокол пока не прокомментировали.

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