Скандал с просроченными вакцинами: БКС потребовал заслушать в парламенте Немеренко

Скандал с просроченными вакцинами: БКС потребовал заслушать в парламенте Немеренко

Депутаты БКС потребовали заслушать на заседании парламента главу Минздрава Аллу Немеренко по поводу аудита Счётной палаты, в результате которого были выявлены многочисленные нарушения в процессе вакцинации. 

В частности, было установлено, что гражданам Молдовы ввели более 7 тысяч вакцин против коронавируса с истекшим сроком годности. Кроме того, по данным ведомства, около 11 тысяч доз вакцины от коронавируса стоимостью около 1,5 млн леев бесследно исчезли.

Также предполагается, что 70 тысяч сертификатов о вакцинации могут быть фальшивыми.

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