Скандал с продолжением: мужчину избили, связали и вывезли в поле

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Инцидент произошёл в селе Глиное Григориопольского района.

Парень 20 лет временно проживал у своих родных в селе Глиное. Накануне он с 36-летним родственником был в гостях, вместе пили. Позже, когда мужчины вернулись домой, между ними возник конфликт. Старший начал избивать младшего. Тот пытался скрыться по соседству, но это не спасло. Разъярённый мужчина нашёл его, связал руки проволокой. После этого затолкал молодого человека в багажник легковушки, вывез его за пределы населённого пункта. На трассе, недалеко от села Шипка, когда автомобиль остановился, пленнику удалось сбежать.

Добравшись до близлежащей птицефермы, он попросил помощи у охранника. Тот высвободил руки потерпевшего и вызвал правоохранителей, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья.

Подозреваемого доставили в участок для разбирательства. Он пояснил: ссора произошла из-за того, что родственник обидел его дочь. По данному факту проводится проверка.

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