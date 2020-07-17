Скандал! Один из организаторов вчерашнего протеста заявил о намерении обезглавливать людей (ВИДЕО)

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Один из организаторов вчерашнего протеста Анатолий Маковей угрожает властям намерением обезглавливать людей. Он озвучил его вчера перед зданиями президентуры и парламента.

Момент попал на видео, которое представлено ниже. Во время акции протеста, трансформировавшейся в беспорядки, Анатолий Маковей назвал руководство страны «дундуками» и «дураками». Более того, мужчина пригрозил привезти к стенам парламента «связанных и обезглавленных сепаратистов».

Стоит отметить, что этим утром один из порталов опубликовал досье на скандального организатора и участника акции протеста. В частности, согласно представленной информации, Маковей неоднократно был замешан в сомнительных схемах. Так, еще в сентябре 2017 года, возглавляя управление в Национальном инспекторате расследований, он пообещал помочь знакомому переквалифицировать уголовное дело в административный проступок – естественно, в обмен на деньги, пишет источник. Числятся за ним и другие нарушения, в том числе мелкие – например, проживая в роскошном доме в столице, он незаконно переустановил счетчик воды, чтобы меньше платить за ее потребление.

Известно, что мужчина активно участвовал в протестах, организованных ППДП и возглавил Народную гвардию политформирования. В ноябре 2015 года Маковей вместе с соратниками проник на склад одной из фирмы, где самовольно провел обыск, задержав владельца. По этому случаю было возбуждено уголовное дело. А в 2016 году в публичном пространстве появилась аудиозапись, на которой слышно, как люди, чьи голоса похожи на голоса Анатолия Маковея и Ренато Усатого, обсуждают планы по захвату власти.

Портал также отмечает, что во время январских протестов 2016 года у парламента Маковея обвинили в избиении журналиста, а на агрессора возбудили уголовное дело. В 2019 году Маковей стал одним из первых полицейских, которые открыто поддержали правительство Майи Санду и тогдашнего главу МВД Андрея Нэстасе. Последний в итоге его уволил после того, как был предан огласке случай избиения подчиненного.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что ко вчерашнему протесту комбатантов имели отношение Андриан Канду, Илан Шор и Ренато Усатый.