Скандал! На встрече с Меркель Санду представили сотрудником МИД Германии

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На фотографии, которую опубликовала администрация президента, можно увидеть расположенные перед Санду и Меркель таблички с указанием должностей каждого из участников дискуссии.

Так, перед Меркель расположена табличка, на которой написано «Федеральный канцлер». А вот перед Санду табличка с надписью на немецком: «Auswaertiges amt (ich)» что в переводе означает «Бюро по внешним связям или Министерство иностранных дел ФРГ».

Администрация молдавского президента пока не прокомментировала данный казус.

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