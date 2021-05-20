Скандал! На встрече с Меркель Санду представили сотрудником МИД Германии

Скандал! На встрече с Меркель Санду представили сотрудником МИД Германии

На фотографии, которую опубликовала администрация президента, можно увидеть расположенные перед Санду и Меркель таблички с указанием должностей каждого из участников дискуссии.

Так, перед Меркель расположена табличка, на которой написано «Федеральный канцлер». А вот перед Санду табличка с надписью на немецком: «Auswaertiges amt (ich)» что в переводе означает «Бюро по внешним связям или Министерство иностранных дел ФРГ».

Администрация молдавского президента пока не прокомментировала данный казус.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (2)

  1. Может это и был конфуз, но все же подоплека имеется ! Ведь г-жа Санду служит не молдавским интересам, а скорее интересам МВФ и(или) иностранных держав, в том числе и Германии !

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md