Скандал! На встрече с Меркель Санду представили сотрудником МИД Германии

На фотографии, которую опубликовала администрация президента, можно увидеть расположенные перед Санду и Меркель таблички с указанием должностей каждого из участников дискуссии.
Так, перед Меркель расположена табличка, на которой написано «Федеральный канцлер». А вот перед Санду табличка с надписью на немецком: «Auswaertiges amt (ich)» что в переводе означает «Бюро по внешним связям или Министерство иностранных дел ФРГ».
Администрация молдавского президента пока не прокомментировала данный казус.
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Может это и был конфуз, но все же подоплека имеется ! Ведь г-жа Санду служит не молдавским интересам, а скорее интересам МВФ и(или) иностранных держав, в том числе и Германии !
Ошибка администрации президента.Такой у них профессионализм. За Молдову стыдно…