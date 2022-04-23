Скандал! Молдова участвует в поставке военных грузов на Украину – спикер Одесской ОВА Братчук

Скандал! Молдова участвует в поставке военных грузов на Украину – спикер Одесской ОВА Братчук

Через Молдову Украине «в больших объёмах» поставляют гуманитарную и военную помощь. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отреагировал на вчерашнее заявление представителя Минобороны РФ о планах захватить весь юг Украины и выйти к границам с Молдовой, к приднестровскому региону. 

Зачем было делать это заявление именно сейчас? Для того чтобы напугать правительство Молдовы, через территорию которой идёт большой объём военных и гуманитарных грузов в Украину. Похоже, в Министерстве обороны РФ решили, что для прекращения поставок через Молдову достаточно будет угрожать спасением русскоязычного населения в Приднестровье, – отметил Братчук. 

Власти Молдовы данное заявление пока не прокомментировали.

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