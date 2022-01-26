Скандал! Медучреждения просят присылать меньше ПЦР-тестов на обработку (ФОТО)

Скандал! Медучреждения просят присылать меньше ПЦР-тестов на обработку (ФОТО)

Руководство Республиканского диагностического центра обратилось к медицинским учреждениям с просьбой присылать на обработку не более 100 тестов на коронавирус в день. Как отметил глава учреждения, это связано с тем, что специалисты лаборатории сами заболели коронавирусом. 

Поэтому центрам семейных врачей рекомендовано присылать на обработку не более 100 тестов в день для своевременного получения результата.

Напомним, что вчера в Молдове был зарегистрирован абсолютный антирекорд по ковиду – 5138 случаев.

Фото: https://t.me/indexMD

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