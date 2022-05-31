Сюжет для торта

0

Владислава Булигина – о дизайне в кондитерском деле, тревогах и мечтах

ДОСЬЕ

Владислава Булигина училась IT в Пензе (Россия), затем окончила педагогическое училище (Калараш), в 2012 г. – университет по специальности «Бизнес и администрирование». Делает торты уже 10 лет. Освоила различные техники, создаёт авторские работы. В 2012 году изготовила свой первый торт 3D, освоила портретную лепку в 2014-м. На дизайнерском показе представила свадебные торты в национальном стиле.

Воспитатель в прошлом, Владислава Булигина сегодня создаёт торты. По нескольку в день. Не потому, что торты, в отличие от педагогики, – дело сытное во всех смыслах слова, а из любви к искусству. Потому что, глядя на её работы, понимаешь: над ними колдовал художник.

Кондитер упрятан под шляпки с вуалью, в каскады цветов, в книги или в салон лимузина – так выглядят её произведения. Сколько всего вышло из-под её рук, чутко реализующих неуёмную фантазию, Владислава отказалась считать. Говорит, что прозвучит нескромно. О том, как рождаются дизайнеры-кондитеры, о чём тревожатся и о чём мечтают, рассказывает мастер.

Интервью для дизайнера

– Владислава, то, что вы делаете на кондитерском поле, в моём понимании – искусство, а вы – талантливый художник. Где и чему вы учились?

– В тортах меня привлекла возможность создать красоту. Училась сама, спасибо интернету. Читала форумы, там, где описывают ошибки и как их избежать. Штудировала рецепты, затем разбирала всё по технологии изготовления. В декоре больше смотрела работы западных коллег – они умеют по-другому стилизовать. И российских очень люблю. Хотя сейчас границы стираются и уровень сравнялся.

– В ваших некоторых тортах есть сюжет. То есть иногда на нём можно прочесть целую историю. Откуда вы их, эти истории, берёте? С чего начинается процесс? Насколько он управляем?

– Сюжет торта очень зависит от того, насколько заказывающий его человек позволяет себе быть открытым.

– Вот так вот?

– Да! Чем больше я знаю деталей из жизни именинника и чем меньше меня ограничивают, тем лучше будет торт. Если речь идёт о свадьбе, то тут важно разговорить. Задать вопросы. По сути, я беру интервью. Как познакомились? Где? Какой видят свадьбу, зал? А что с гостями? По глазам я пойму, есть откровенность или нет. Нет? Тогда берём картинки в интернете и, опять же, смотрим в глаза и по ним видим, что действительно нравится. Углубляемся в детали, цвет, декор, вкус – и строим композицию. Тут надо быть и психологом. И по-доброму относиться к людям, к тому, что они могут быть не уверены в том, чего хотят. Идеально с людьми, которые умеют доверять. Происходит настрой на тонком уровне – и ты видишь всё, знаешь, чувствуешь.

Мы так хотим независимости и подчеркнуть особенности национальной культуры, а торты на свадьбу и юбилеи заказываем в европейском стиле. Никак не могу этот барьер пробить. А ведь у нас есть чем гордиться и показать с выгодной стороны.

«Титаник» в бисквите

– Если вернуться к вопросу о процессе… Есть ли понятие трендов в вашем деле?

– Конечно. Я стараюсь следить за всеми новинками в кондитерском деле, новыми направлениями. Но, как и в любом другом искусстве, есть классика и её основы. Она и является базой. Одних бисквитов можно приготовить великое множество, но основных рецептов около 13. Так и со всем остальным.

Люблю сочетать вкусы. Ещё люблю делать всегда что-то новое. Хотя бы внешне.

Меня торты привлекли декором и тем, что каждый раз надо решить задачу. Подняться над своими возможностями – правильнее сказать, над тем, что ты не знал, как это сделать. Открываешь для себя способности материала и себя тоже.

– А что вызывает особый творческий экстаз?

– Мои любимые торты – это 3D. Их тяжело создавать из такого неподходящего материала как НАШ торт, где всё – как положено: фрукты, крем, сочный бисквит. В Америке, например, проще: масляный плотный бисквит и масляный крем тонким слоем. Всегда есть соблазн создать что-то неожиданное. Как, например, торт «Бутылка негре» с сыром или «Титаник», «Мэтр». Неожиданное – оно вроде для других, потому что тот, кто заказывает, никогда не представляет финальный результат и насколько он впечатляющий. Но в то же время и для меня он неожиданный, потому что каждый торт 3D – это впервые. И я вижу картинку того, что хочу создать, в голове, а вот руки должны уже передать это видение вживую. И с каждым таким тортом сталкиваюсь с новыми задачами. Готовых решений нет, лекал нет. Я открываю в телефоне картинку того же «Титаника» или машины (представляете этот мизерный размерчик?) – и вперёд! И вот тут для меня самое главное удовольствие – создать. Это настоящий кайф, ни с чем не сравнимый.

И ещё вызов самой себе – это торты с портретной лепкой. Когда ты человека в глаза не видел, а передать должен именно особенности его взгляда, улыбки. Чтобы он не был просто похож, а вызывал эмоции.

В складках велюра

– Попрошу немного ликбеза. Сахарная паста, ручная лепка без молдов, шоколадный велюр – какие ещё магические слова есть в вашем лексиконе? Это современные материалы или что-то давно известное, но иначе названное?

– Ручная работа означает минимум использования инструментов. Только подручный материал – кисти, инструменты для лепки. Получается полностью художественная работа. А есть различные силиконовые молды, которые позволяют сделать оттиск. С их помощью можно создать разные фигурки, цветы и так далее.

В последнее время кондитерство развивается стремительно. И в декоре, и в самих изделиях. Одно веганское направление чего стоит. Вы знали, например, что жидкость от варки нута или фасоли (аквафаба) можно использовать как замену белка? Она отлично взбивается.

Наряду с классикой развилось направление муссовых десертов. Где каждое пирожное – как произведение искусства. Достигается это с помощью силиконовых форм и тончайшего слоя глазури или шоколадного велюра. Это позволяет спрятать внутрь нежнейший мусс и использовать минимум теста, потому что конструктивно в нём отпадает надобность.

– При каких обстоятельствах вы недовольны собой? Или не собой, но ситуацией в работе?

– Больше всего я недовольна, когда просят точную копию чужого торта. Значит, я не смогла раскрыть человека. Второе – когда мысль ярче и смелее, чем воплощение. Понятно, что следующий торт будет круче, потому что опыт получен. А хочется сейчас по максимуму. Вообще, это большая ответственность – создать торт для особого случая.

И вот что ещё интересно: мы так хотим независимости и подчеркнуть особенности национальной культуры, а торты на свадьбу и юбилеи заказываем в европейском стиле. Никак не могу этот барьер пробить. А ведь у нас есть чем гордиться и показать с выгодной стороны. Это моя боль.

– Странно. Фестивали ковров, ии, возрождение традиций. А что говорят?

– Да ничего не говорят. Я работаю с запросом. А запрос на национальный колорит отсутствует. Я создала несколько вариантов с надеждой, что будет отклик. Но его не случилось. Нет его. Мы хотим быть кем-то, но не самими собой. В этом проблема во всём, в самом государстве. Потому и боль.

Рай, который мы носим в себе

– Как-то общалась в соцсетях с вашей коллегой. Она тоже создаёт красивые десерты, но, выяснилось, сладкого не ест, потому что не любит. А вы? Для вас десерт – это что, кроме того что это арт-объект, который вы создаёте?

– Да, в первую очередь, для меня это арт-объект, и началось всё с желания создать красоту. Сказать, что я сладкоежка, нельзя, но люблю хороший шоколад, правильную венскую выпечку, могу попробовать из любопытства пирожное. Я любитель сырых салатов – в них текстура, вкусы, сочетания. Невероятные возможности. И поэтому в торте хочу подчеркнуть тот или иной вкус, оттенить его или сыграть на контрасте.

– Батик, пастель, кажется, что-то ещё, чем вы увлекаетесь… Это давнее и следствие того, что вы делаете (так сказать, расширение по материалу), или это первопричина, из-за которой вы однажды стали заниматься искусством в кондитерском деле?

– Мои художественные работы – это способ избавиться от каких-то эмоций. Так было всегда. Попробовала рисовать на ткани, очень понравилось. Она ведёт себя по-другому, нежели бумага. В ней много пластики, а это очень интересные возможности. Много чего дарила, а что-то даже покупали. И это радует – в том смысле, что для людей мои работы имеют ценность.

– Человек, мне кажется, изначально рождается одарённым и отзывчивым к прекрасному. Вы согласны? И как вы считаете, из своего опыта, что мешает нам открывать и развивать свой дар, а что этому способствует?

– Полностью с вами согласна. Талантливы абсолютно все, важно это осознать и развить в себе внутреннее ощущение правильности выбранного пути. Мы испытываем радость, когда мы на своём месте. И тогда приходит энергия, которая движет нами. И ни в коем случае не стоит заниматься тем, на что приходится уговаривать себя. Компромисс в данном случае невозможен. Думаю, на земле был бы рай, если бы люди искали, находили и развивали свои таланты. То, что предназначено, а не навязано.

– Расскажите ещё о себе. Что для вас, например, красиво, а что уродливо? Или, может быть, кто?

– Красивым считаю всё гармоничное. Уродливы грубость, хамство, отсутствие связи с окружающим, неумение прислушиваться к себе и к тому, что происходит вокруг. Не люблю, когда ломают что-либо или кого-либо. Ценю людей, которые не навязывают своё мнение, уважают свободу чужих представлений о жизни. Уважаю тех, кто идёт вперёд, получает новые знания, ставит перед собой цели и старается их достичь. Тех, кто идёт своей собственной дорогой, не ломая всё на своём пути. Тех, кто любит жизнь и не боится её.

Инна Желтова