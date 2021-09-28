“Сюрпризы” в гараже: житель Слободзеи нашёл целый арсенал боеприпасов во время уборки

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Три тротиловые шашки, сигнальную ракету, 13 патронов, активную броню от танка, имитационные заряды, пластит и два взрывных пакета житель Слободзеи отыскал в гараже, когда проводил уборку. О находках 41-летний горожанин сообщил правоохранителям.

На место прибыли специалисты. Они определили: изъятые взрывоопасные предметы в боеспособном состоянии и подлежат ликвидации, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, мужчина в этом году приобрёл квартиру и гараж. Прежний владелец недвижимости находится за пределами Приднестровья. Правоохранители продолжают разбирательство.

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