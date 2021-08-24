“Сюрприз” в наследство: житель Бендер нашёл боеприпасы во время уборки

“Сюрприз” в наследство: житель Бендер нашёл боеприпасы во время уборки

В Бендерах в один из опорных пунктов охраны правопорядка обратился мужчина. Он сообщил: убирался на чердаке в своём доме и нашёл старую сумку. Её содержимое вызвало у хозяина дома тревогу: в ней лежали патроны и гранаты.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В сумке правоохранители обнаружили 9 упаковок патронов калибра 5,45 мм, 13 упаковок патронов калибра 5,6 мм, а также два запала УЗРГМ, две гранаты РГД-5. Выяснилось, что дом заявителю достался в наследство от дяди, который скончался около 20 лет назад. Вероятнее всего, сумка принадлежала покойному, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В настоящее время проводится проверка, обнаруженные боеприпасы изъяты для дальнейшей утилизации.

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Комментарии (1)

  1. Давнентко же этот мужчина в доме не прибирался!
    Пол-то в доме хоть изредка подметает?

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