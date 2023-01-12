Сюрприз для пассажиров: Константин Москович побывал в роли кондуктора и устроил мини-концерт в троллейбусе (ВИДЕО)

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Сегодня ранним утром наист Константин Москович вместе с инструменталистами Олегом Витлюком и Михаем Сорокан сыграли на музыкальных инструментах в троллейбусе № 24, удивив пассажиров и подарив им хорошее настроение.

Видео опубликовал на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

– Акция «Доброе утро, кишинёвцы» организована фармацевтической компанией, которая предоставила подарки пассажирам троллейбуса, а примария Кишинева поддержала эту инициативу. Таким образом жителей столицы поздравили с зимними праздниками. Любая идея приветствуется, а примария окажет поддержку подобным инициативам, – сказал глава муниципия.

Ион Чебан добавил, что акция продолжится и на других автобусных и троллейбусных маршрутах.

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