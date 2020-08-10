Ситуацию в сельском хозяйстве, борьбу с коронавирусом и открытие детсадов и школ обсудили на заседании коалиции

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Сегодня депутаты ПСРМ и ДПМ провели заседание правящей коалиции, в котором приняли участие премьер-министр и президент страны. Стороны обсудили ситуацию в сельском хозяйстве, а также действия правительства по поддержке фермеров.

Премьер-министр сообщил, что исполнительная власть работает над окончательной оценкой ущерба в агросекторе и по ее результатам выйдет с предложением о дополнительной поддержке. Глава кабинета министров уточнил, что намерен обратиться во Всемирный банк за экстренной ссудой для поддержки фермеров. Депутаты ПСРМ и ДПМ отметили, что предложения парламентских фракций по этому поводу должны быть проанализированы и приняты во внимание правительством.

Парламентарии также обсудили положение дел в борьбе с пандемией COVID-19. Приоритетная тема – возобновление работы школ и детских садов. Стороны настаивают на обеспечении четких мер безопасности в учебных заведениях. Было решено, что за ситуация в этой области будет внимательно отслеживаться, и при необходимости будут приняты своевременные меры.

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