Ситуацию на ЖДМ изучит созданная по инициативе социалистов спецкомиссия

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Постоянная парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила предложение депутатов ПСРМ создать специальную комиссию, которая изучит финансовую ситуацию на ГП “Железная дорога Молдовы” и проведёт анализ деятельности в данной отрасли в 2010-2020 годах.

Инициатива прозвучала на сегодняшнем заседании после того, как парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам заслушала информацию о состоянии дел на предприятии, которую представило его руководство и Агентство публичной собственности. Согласно озвученным данным, по состоянию на конец 2020 года кредитные задолженности ведомства составляли 459,4 млн леев, а задолженности по зарплатам – 35,5 млн леев.

Члены комиссии потребовали предоставить конкретный план действий для улучшения ситуации на ЖДМ, в первую очередь – для решения вопроса с выплатой зарплат.

На ГП “Железная дорога Молдовы” трудятся 6800 человек.

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