Ситуация в театре Чехова: депутаты ПДС отказались заслушать министра культуры (ВИДЕО)

Ситуация в театре Чехова: депутаты ПДС отказались заслушать министра культуры (ВИДЕО)

Депутаты ПДС отказались заслушать на заседании парламента министра культуры Серджиу Продана по ситуации в театре имени А. П. Чехова. С инициативой о проведении слушаний выступила фракция Блока коммунистов и социалистов. 

– Я общался с несколькими актёрами из других театров, которые задаются вопросом по поводу так называемой реформы театров, объявленной министром. Люди хотят знать, что из себя представляет эта реформа, что будет с зарплатами актёров, что будет с самими театрами? Более того, людей насторожил тот факт, что Министерство культуры назначило на место Константина Харета бывшего полицейского, юриста, который не имеет ничего общего с театром. Граждане задаются вопросом: «Каким образом всё это произошло?». Это всё равно, что, при всём уважении к представителям органов правопорядка, поручить балетмейстеру или парикмахеру управлять комиссариатом. Почему из ста человек из театра Чехова не нашлось ни одного, который работает там десятки лет, а пришлось назначать юриста, который вообще не понимает, что такое театр?! – отметил депутат ПСРМ Гайк Вартанян. 

Парламентское большинство инициативу о проведении слушаний не поддержало.

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