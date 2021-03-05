Ситуация ухудшается: Игорь Додон выступил с призывом к госучреждениям и политикам

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В Молдове сложилась очень тревожная ситуация. Пандемический кризис усугубляется, а накануне было зарегистрировано рекордное за всё время количество новых случаев коронавируса. Согласно прогнозам, рост может быть ещё больше. К сожалению, эксперты не исключают и большее число летальных исходов. В этой ситуации, уверен председатель ПСРМ Игорь Додон, все институциональные ресурсы государства и деятельность руководителей страны должны быть направлены исключительно на поиск выхода из данного кризиса и охрану здоровья населения.

– Негативное развитие пандемического кризиса происходит на фоне крайне неблагоприятного контекста: политического, конституционного и чрезвычайно опасного управленческого кризиса. В стране ежедневно умирают десятки инфицированных людей, тысячи страдают от болезни, в то время как некоторые лидеры, вместо того чтобы беспокоиться о том, как разрешить эту ситуацию, предпочитают заниматься своими предвыборными интересами и популистскими делами. Я считаю, что в наши дни жизненно важно, чтобы каждый руководитель института власти, каждый политик отложил в сторону любые электоральные интересы и приложил совместные усилия для обеспечения надлежащего управления пандемией, – отметил Додон.

В связи с этим он призывает ответственные государственные учреждения срочно принять эффективные меры, чтобы остановить рост числа заболевших, не блокируя при этом экономическую деятельность.

– В прошлом году мы доказали, что число инфицированных людей можно снизить, не блокируя экономику, и я уверен, что сейчас это тоже возможно, – отмечает лидер ПСРМ.

В то же время он призывает к немедленному прекращению всяких геополитических споров по поводу вакцин, ведь это – элементарный цинизм безответственных политиков.

– Сегодня мы должны предоставить гражданам возможность пройти вакцинацию по желанию, чтобы они могли выбрать вакцину, которую хотят и которой больше доверяют. Говорим ли мы о вакцинах, производимых в Российской Федерации, или вакцинах из других стран, мы обязаны как можно скорее помочь людям защитить себя, а не разделять их даже сейчас по геополитическим критериям. Призываю к ответственности и сотрудничеству между государственными учреждениями, отложить политические дебаты и предвыборные интересы, объединить сейчас все наши усилия, выбрать оптимальные и патриотические политические решения для преодоления сложного кризиса в сфере здравоохранения, в который мы вступаем. Завершая это обращение, я предлагаю обеспечить возможность вакцинации за счет государства не менее 1/3 населения, в первую очередь категорий граждан из групп риска, и лишь после этого вернуться к политическим спорам вокруг возможных досрочных выборов, – подытожил Игорь Додон.

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