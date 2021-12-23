Ситуация с Таубер может повториться с другими? Санду: Прошу остальных учитывать это (ВИДЕО)

Ситуация с Таубер может повториться с другими? Санду: Прошу остальных учитывать это (ВИДЕО)

Ситуация с исключением Марины Таубер из избирательной гонки может повториться в будущем с другими электоральными конкурентами. Этого не исключает Майя Санду. Более того, президент призвала “учитывать это” и выразила уверенность, что впредь ЦИК будет ещё более требовательным и жёстким.  

– Это должно быть уроком для всех. Я уверена, что члены ЦИК будут очень требовательными на всех выборах, и все, кто будут участвовать в избирательных кампаниях, должны учитывать это, – сказала она. 

Напомним, что большинство в ЦИК принадлежит ПДС.

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