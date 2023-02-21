Ситуация с ковидом в столице тревожная: количество случаев удвоилось

0

Эпидемиологическая ситуация в столице вызывает обеспокоенность. По словам начальника Управления социальной помощи и здравоохранения Бориса Гылкэ, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает.

– Число заражений COVID-19 в 2 раза выросло. На территории муниципия продолжается вакцинация, однако на данный момент не хватает мест в больницах, куда поступают ковид-пациенты, – рассказал Гылкэ на сегодняшнем совещании глав муниципальных служб.

По его словам, ситуация сложилась специфическая, поскольку встречаются одновременные заражения вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19, пишет realitatea.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.