Ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась

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Число новых случаев заражения коронавирусом в муниципии продолжает снижаться. Об этом на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб сообщил заместитель начальника Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ.

Он добавил, что нагрузка на городские больницы снижается. По словам Гылкэ, на текущий момент 934 пациента с коронавирусом госпитализированы. Из них 62 находятся в отделениях интенсивной терапии. На амбулаторном лечении с лёгкой и средней формами COVID-19 находятся 2 806 человек, пишет moldpres.md.

В то же время Гылкэ подчеркнул, что иммунизация в мобильных пунктах вакцинации проходит успешно: с мая и до настоящего момента в мобильных пунктах от COVID-19 привилось более 28 тысяч человек.

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