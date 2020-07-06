Ситуация с коронавирусом в Молдове на утро 6 июля

Ситуация с коронавирусом в Молдове на утро 6 июля

По состоянию на утро 6 июля в Молдове было подтверждено 17 814 случаев коронавируса, 1 265 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 39 человек с подозрением на инфекцию.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, 425 пациентов с подтверждённым диагнозом находятся в тяжёлом состоянии (31 подключен к аппаратам ИВЛ), 1 064 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились ещё 329 человек. С начала пандемии выздоровели 11 047 пациентов.

Также сообщается об ещё трёх скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом. Речь идёт о жителях Кишинёва с хроническими заболеваниями. Общее количество летальных исходов оставляет 588.

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