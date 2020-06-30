Ситуация с коронавирусом в Молдове на утро 30 июня

Ситуация с коронавирусом в Молдове на утро 30 июня

По состоянию на утро 30 июня в Молдове было подтверждено 16 357 случаев коронавируса, 1 217 из которых – в Приднестровье.

На текущий момент 483 пациента с подтверждённым диагнозом находятся в тяжёлом состоянии (30 подключены к аппаратам ИВЛ), 1 115 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Вылечились ещё 148 человек. Всего выздоровели 9 382 пациента.

Также сообщается о 5 скончавшихся от осложнений, связанных с коронавирусом. Это 61-летняя женщина из Яловенского района, 67-летний мужчина из Резинского района, 78-летняя жительница Тараклийского района, 71-летняя жительница столицы и 55-летняя женщина из Флорештского района. Общее количество летальных исходов за всё время пандемии оставляет 541.

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