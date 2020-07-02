Ситуация с коронавирусом в Молдове на утро 2 июля

0

По состоянию на утро 2 июля в Молдове было подтверждено 16 898 случаев коронавируса, 1 242 из которых – в Приднестровье.

На текущий момент 453 пациента с подтверждённым диагнозом находятся в тяжёлом состоянии (31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1 054 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Вылечились ещё 252 человека. Всего выздоровели 9 846 пациентов.

Также сообщается о 2 скончавшихся от осложнений, связанных с коронавирусом. Это 64-летняя женщина из Страшенского района и 51-летняя жительница Флорештского района. Общее количество летальных исходов оставляет 551.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.