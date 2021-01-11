Ситуация с коронавирусом в Кишинёве остаётся сложной

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Об этом на оперативном заседании глав муниципальных служб заявила начальник Управления соцпомощи и здравоохранения мэрии Кишинёва Татьяна Бучарски. В столице сохраняется “красный код” опасности в связи с распространением COVID-19.

По словам Бучарски, за всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 62979 человек. 48917 из них уже вылечились, 1027 скончались. Под наблюдением врачей находятся 9256 человек, 2553 лечатся на дому.

790 пациентов на данный момент находятся в больницах. 43 из них – в крайне тяжёлом состоянии, в том числе 6 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 275 оценивается как тяжёлое, 453 чувствуют себя средне, 19 – удовлетворительно.

Чиновник отметила, что все муниципальные больницы оснащены всем необходимым для лечения пациентов с коронавирусом. В то же время граждан призывают и далее соблюдать все меры безопасности.

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