Ситуация с коронавирусом в Кишинёве остаётся сложной

В больницах Кишинёва лечатся около 50% всех заболевших коронавирусом.

Глава Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ заявил сегодня на заседании глав муниципальных служб, что самые печальные прогнозы начинают сбываться, а все больницы в столице задействованы в лечении больных коронавирусом. Он также отметил, что отделения интенсивной терапии остаются очень востребованными, передаёт moldpres.md.

– Призываю жителей Кишинёва вакцинироваться, так как привитые люди больше защищены от “дельта”-штамма коронавируса. Попавшие в реанимацию пациенты имеют 50% шансов победить болезнь, а подключённые к аппаратам ИВЛ – всего 5%, – сообщил Гылкэ.

Стоит отметить, что в настоящее время в муниципальной больнице “Святая Троица” готовят 200 новых мест для пациентов с коронавирусом.

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