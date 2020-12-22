Ситуация с коронавирусом на вечер вторника

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Сегодня в Молдове был подтвержден 1021 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3274 теста, из которых 2798 – впервые. 9 новых случаев были “завезены”: 3 из Украины, 2 из Великобритании, 2 из Италии, по одному из Греции и Египта.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 136931 человек. 121402 пациентов вылечились, 2803 скончались.

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