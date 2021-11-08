Ситуация с COVID-19 в столице улучшается

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В Кишинёве наблюдается снижение количества ежедневных заражений коронавирусом.

Как заявил на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб Ион Чебан, давление на муниципальные больницы, занимающиеся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, уменьшилось.

– Для больных с COVID-19 достаточно коек, есть места и в реанимации, – уточнил градоначальник.

В то же время, по его словам, число умерших крайне велико. Так, с 1 по 7 ноября было зарегистрировано наибольшее количество смертей с начала пандемии, передаёт moldpres.md.

Чебан призвал всех, кто это ещё не сделал, вакцинироваться.

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