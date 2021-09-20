Ситуация с COVID-19 в Кишинёве обостряется: задействуется ещё одна больница

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В связи с увеличением числа людей, инфицированных COVID-19, генпримар муниципия Ион Чебан распорядился задействовать и включить в список стратегических медучреждений Муниципальную клиническую больницу «Св. Архангел Михаил» на 300 мест, в том числе 16 мест в отделении интенсивной терапии.

– В муниципии сложилась непростая ситуация, число инфицированных коронавирусом растёт с каждым днём. Согласно статистике, 1/3 от общего количества ежедневно регистрируемых заболеваний отмечается в столице, а Центр COVID-19 на «Moldexpo» и Муниципальная клиническая фтизиопневмологическая больница заполнены, – отметил градоначальник.

Кроме того, по его словам, в Кишинёве отмечается медленное падение числа вакцинируемых людей в день. При этом все пункты вакцинации работают без выходных, продолжают функционировать мобильные пункты вакцинации, Муниципальный центр вакцинации и мобильные бригады.

– Вакцинация учителей продолжается, даже несмотря на то, что эта профессиональная группа в Кишинёве имеет уровень вакцинации около 95%. Также мы продолжаем общение с сотрудниками образовательной системы, которые ещё не прошли вакцинацию. Мы обеспечиваем и продолжим обеспечивать бесплатное тестирование учителей и вспомогательного персонала. На данный момент запущен тендер на закупку в достаточном количестве экспресс-тестов, – рассказал Ион Чебан.

Также генпримар обратился к компетентным органам с просьбой обеспечить во время мероприятий строгое соблюдение правил по охране общественного здоровья: обязательное и правильное ношение защитной маски, а также соблюдение физической дистанции.

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