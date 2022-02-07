Ситуация с COVID-19 в Кишинёве: Новая волна сильно затронула детей, но столица справилась

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Специалисты отмечают, что в настоящее время наблюдается тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19 и даже к снижению числа заболеваний.

Об этом шла речь на оперативном заседании глав муниципальных служб Кишинёва под руководством генпримара Иона Чебана. Он отметил, что основной проблемой этой волны стала перегруженность детских медицинских учреждений, нехватка мест для госпитализации.

В этой ситуации мы мобилизовались и задействовали в муниципии дополнительно 150 мест — фактически заработала ещё одна детская больница COVID-19. Большое спасибо всему медицинскому персоналу за работу и самоотверженность. Летальных исходов среди детей не зарегистрировано, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

Между тем Чебан заметил, что уровень вакцинации среди детей от 12 лет очень низкий.

Минздрав даже не упоминает эту тему — нет ни информации, ни сообщений, ни пресс-релизов. Более того, Молдова является единственной страной в регионе, не разрешившей вакцинацию детей с 5-летнего возраста. Минздрав лишь активировал дополнительные места в ряде районных больниц, когда заболеваемость стала уже снижаться.

Что касается случаев COVID-19 у взрослых, в этом сегменте у муниципия не было нехватки мест в больницах. Тем не менее, на отделения интенсивной терапии идёт большая нагрузка. Даже в эти выходные была проблема – не было мест в отделениях интенсивной терапии. Тем не менее, в муниципальной больнице «Святая Троица» оперативно справились с кризисом.

Также были 2 критические недели в сфере первичной медицинской помощи – было большое количество пациентов и повышенный спрос на тестирование на COVID-19.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию на этой неделе, палатки для тестирования больше устанавливаться не будут. Роль этих палаток была важна во время большого потока людей на тестирование на COVID-19. Благодарю за солидарность моих коллег из Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям и МВД – это отличный пример сотрудничества и управления ситуацией с пандемией, – заявил Ион Чебан.

Также был разработан и утверждён совместный приказ Управления образования, молодёжи и спорта и Главного управления социальной помощи и здравоохранения о противоэпидемических нормах и мерах безопасности в школах.

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