Ситуация на трассах: дорожные службы активно борются с гололедом

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313 рабочих и почти 200 спецмашин были задействованы для уборки снега и борьбы с гололедицей на трассах минувшей ночью.

Об этом сообщили в Государственной администрации дорог. Ответственные службы продолжают патрулировать национальные трассы и проводить работы по уборке снега и обработке реагентом.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня до 12:00 по всей стране ожидается гололедица. Государственная администрация автодорог просит водителей быть внимательными, а в случае затруднительных ситуаций звонить по номерам: (022) 22-55-30; (022) 74-89-61; 060 477 117.

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