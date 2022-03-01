Ситуация на молдавской границе: на четырёх КПП наблюдаются заторы

Ситуация на молдавской границе: на четырёх КПП наблюдаются заторы

По данным пресс-службы Пограничной полиции, заторы образовались на КПП “Паланка-Маяки-Удобное”, “Тудора-Старокозачье”, “Бессарабка-Серпиново” и “Крива-Мамалига” в сторону въезда в Молдову (на украинской стороне). На остальных пропускных пунктах очередей нет. 

За последние сутки молдавскую границу пересекли 9 602 гражданина Украины. 5 411 въехали в Молдову, а 4 191 выехали из РМ. 

Напомним, что граждане Украины могут въезжать в нашу страну по внутреннему паспорту. Ковид-сертификат не требуется. В случае несовершеннолетних принимаются свидетельство о рождении, внутренний или заграничный паспорт (один из вариантов).

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