Ситуация на границе с Украиной: данные Погранполиции РМ

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За последние 12 часов молдавскую границу пересекли 19 645 человек. 12 694 из них въехали в страну. Согласно данным Пограничной полиции, за указанный период молдавскую границу пересекли 14 567 иностранцев, в том числе 9 777 граждан Украины.

Заторы наблюдаются на следующих КПП:

“Крива – Мамалига” – более 100 единиц транспорта;

“Джурджулешты” – “Рени” – около 20 единиц транспорта;

“Паланка” – “Маяки-Удобное” – очередь протяжённостью 8 км;

“Тудора” – “Старокозачье” – очередь в 2 км.

Пограничная полиция рекомендует путешественникам выбирать и другие близлежащие контрольно-пропускные пункты: “Ларга-Келменцы”, “Бричаны-Россошаны”, “Атаки-Могилёв-Подольск”, а также южные КПП. В ведомстве отмечают, что все пункты пропуска как на границе с Украиной, так и с Румынией открыты для путешественников.

Ранее мы сообщали, что комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ приняла решение, что граждане Украины смогут въезжать в нашу страну и по внутреннему паспорту. Ковид-сертификат не требуется. В случае несовершеннолетних принимаются свидетельство о рождении, внутренний или заграничный паспорт (один из вариантов).

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