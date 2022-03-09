Ситуация на дорогах страны: за ночь использовано 9 тонн реагента

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Государственная администрация дорог сообщает, что этой ночью во многих районах проводились работы по очистке дорог от снега, а в центральной части страны, Калараше и Страшенах – по борьбе с гололёдом.

По данным ведомства, в работах были задействованы две спецмашины. Рабочие использовали около 9 тонн противоскользящего материала, пишет unimedia.info.

Участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется соблюдать ПДД.

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