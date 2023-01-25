Ситуация на дорогах страны: использовано более 800 тонн противоскользящего материала

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В ночь на 25 января в борьбе с гололёдом было задействовано 74 спецавтомобиля, которые применили на дорогах страны более 800 тонн противоскользящего материала. В процессе было задействовано более 100 дорожных рабочих.

В настоящее время доступность дорожной инфраструктуры в зимних условиях обеспечивается на всей сети автомобильных дорог республиканского значения. Об этом сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

Кроме того, минувшей ночью сотрудники управления “Exdrupo” применили противоскользящий материал на участках с повышенным риском, включая улицы со склонами, мосты и подъездные пути к пригородам. Для борьбы с гололёдом было задействовано 16 спецмашин.

Сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства работали во дворах домов, на тротуарах и в парках. В мероприятиях было задействовано 7 специальных машин, использовано 12 тонн противоскользящего материала.

Движение на дорогах столицы осуществляется в обычном режиме. Сотрудники “Exdrupo” продолжат следить за ситуацией в течение дня.

В ближайшие несколько суток метеорологи прогнозируют до -5 градусов.

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