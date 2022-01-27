Ситуация на дорогах столицы: за сутки использовано почти 600 тонн противоскользящего материала

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что работы по очистке дорог от снега и борьбе с гололёдом продолжаются. Дорожное движение по городским улицам осуществляется в условиях зимы.

С 03.00 рабочие МП “Exdrupo” с помощью 34 спецмашин рассыпали на дорогах столицы 585 тонн противоскользящего материала. Жилищно-коммунальное управление занимается уборкой снега с помощью 31 спецмашины. Около 230 рабочих расчищают от снега дворы домов (тропинки, входы в подъезды, платформы для сбора мусора). Ими было использовано 77 тонн соли.

Сотрудники МП “Ассоциация зелёного хозяйства” очищают парки, скверы, пешеходные аллеи с помощью 7 единиц снегоуборочной техники. К этому часу они применили около 2 тонн соли и 3 тонны противоскользящего раствора.

Примария напоминает, что в случаях проблем, созданных погодными условиями, следует звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номеру: (022) 22-22-67.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.