Ситуация на дорогах столицы: за сутки использовано более 500 тонн реагента

Ситуация на дорогах столицы: за сутки использовано более 500 тонн реагента

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что работы по очистке улиц, дворов, тротуаров и парков от снега и борьбе с гололёдом проводились всю ночь. 

Так, рабочие МП “Exdrupo” с помощью 18 спецмашин рассыпали на дорогах столицы 508 тонн противоскользящего материала. При этом мосты, склоны улиц и другие участки с повышенным риском для дорожного движения несколько раз посыпали технической солью.

Жилищно-коммунальное управление занимается уборкой снега с помощью 40 спецмашин. Около 300 рабочих расчищают дворы домов (тропинки, входы в подъезды, платформы для сбора мусора). Ими было использовано 100 тонн соли.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md