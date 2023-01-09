Ситуация на дорогах столицы: за сутки использовано более 500 тонн реагента

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что работы по очистке улиц, дворов, тротуаров и парков от снега и борьбе с гололёдом проводились всю ночь.

Так, рабочие МП “Exdrupo” с помощью 18 спецмашин рассыпали на дорогах столицы 508 тонн противоскользящего материала. При этом мосты, склоны улиц и другие участки с повышенным риском для дорожного движения несколько раз посыпали технической солью.

Жилищно-коммунальное управление занимается уборкой снега с помощью 40 спецмашин. Около 300 рабочих расчищают дворы домов (тропинки, входы в подъезды, платформы для сбора мусора). Ими было использовано 100 тонн соли.

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