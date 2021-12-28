Ситуация на дорогах столицы: на линию вышло 309 троллейбусов и 111 автобусов

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что дорожное движение в столице осуществляется в условиях зимы. Водителей призывают снижать скорость, учитывая метеоусловия.

На линию вышло 309 троллейбусов и 111 автобусов. Городской общественный транспорт курсирует с отклонением от графика на 10-15 минут, а пригородный – на 30 минут.

МП “Exdrupo” расчищало дороги в режиме нон-стоп, поэтому в столице и пригородах нет заблокированных участков. В работах задействовали 51 единицу спецтехники, использовано 1110 тонн противоскользящего материала.

Жилищно-коммунальное управление с 03.00 занимается уборкой снега с помощью 46 спецмашин. Кроме того, 25 сотрудников рассыпают противоскользящий материал на остановках общественного транспорта. С 05.00 около 400 рабочих расчищают от снега дворы домов (тропинки, входы в подъезды, платформы для мусора).

В 04.00 генпримар Кишинёва Ион Чебан провёл проверку работы муниципальных служб. Он также попросил полицию помочь обеспечить безопасность дорожного движения.

– В таких ситуациях мы должны действовать оперативно, так как безопасность людей – это самое важное, – отметил Чебан.

Муниципальные власти призывают водителей не парковаться на обочинах дороги и тротуарах, чтобы позволить спецмашинам качественно очистить проезжую часть и избежать образования пробок. Кроме того, экономических агентов призывают очищать территорию, прилегающую к их зданиям. В случаях проблем, созданных погодными условиями, следует звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номерам (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.

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