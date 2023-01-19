Синоптики зафиксировали температурный рекорд в январе

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила о зарегистрированном вчера новом температурном рекорде в январе.

– 18 января 2023 года максимальная температура воздуха на территории республики достигла +18,1ºС (метеостанция Чадыр-Лунги), что зафиксировано впервые в январе за весь период наблюдений, – заявили в ведомстве.

Предыдущий рекорд был установлен 5 января 2022 года и составил +17,4ºС (метеостанция Тирасполя), передаёт moldpres.md.

По данным метеорологов, до конца этой недели сохранится тёплая для этого периода погода с максимумом 15 градусами тепла.

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