Синоптики рассказали о погоде на Радоницу

Синоптики рассказали о погоде на Радоницу

Согласно прогнозам, в субботу, 8 мая, ночью погода будет нестабильной. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. А в воскресенье потеплеет: днём будет +15-19 градусов. Осадков не предвидится. 

Тенденция к потеплению сохранится в понедельник, 10 мая, когда будет +18-22 градуса днём ​​и +3-8 градусов ночью. Дождей, обещают синоптики, также не будет.

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