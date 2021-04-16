Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные дни

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После дождливой и холодной недели погода в предстоящие выходные дни улучшится, потеплеет до 20 градусов.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, с 17 по 19 апреля прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, за исключением центральных и южных регионов, где в воскресенье и понедельник местами ожидаются дожди. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный, слабый до умеренного, передаёт moldpres.md.

В субботу, 17 апреля, в стране ожидается 11-16 градусов днем. Ночью местами будут заморозки до минус одного градуса. Воскресенье будет немного теплее, тенденция сохранится и в понедельник, но во вторник снова похолодает, максимальная температура составит 11 градусов.

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